Путин приветствовал участников Форума решения социальных задач
Москва, 2 июня, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Сегодня, 2 июня, президент России Владимир Путин приветствовал участников Форума решения социальных задач и назвал его востребованной инициативой для решения актуальных задач социальной сферы, сообщается на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что нужно сделать всё возможное, чтобы социальная инфраструктура отвечала вызовам времени, запросам и потребностям каждого человека, каждой российской семьи.
«Всех вас объединяет ключевая, приоритетная для России и общества цель — добиться повышения качества жизни людей в масштабах всей страны», — отметил Путин и пожелал участникам успехов.
ИА REGNUM сообщало, президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу о проведении форума «Россия — страна возможностей» в 2023 году.
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