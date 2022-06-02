Москва, 2 июня, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Сегодня, 2 июня, президент России Владимир Путин приветствовал участников Форума решения социальных задач и назвал его востребованной инициативой для решения актуальных задач социальной сферы, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин во время социального онлайн-форума «Единой России»

Президент подчеркнул, что нужно сделать всё возможное, чтобы социальная инфраструктура отвечала вызовам времени, запросам и потребностям каждого человека, каждой российской семьи.

«Всех вас объединяет ключевая, приоритетная для России и общества цель — добиться повышения качества жизни людей в масштабах всей страны», — отметил Путин и пожелал участникам успехов.

ИА REGNUM сообщало, президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу о проведении форума «Россия — страна возможностей» в 2023 году.

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