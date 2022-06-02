Таллин, 2 июня, 2022, 12:31 — ИА Регнум.

NATO North Atlantic Treaty Organizaton НАТО

Советник президента США Джона Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с коллегами из стран Прибалтики, сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR.

Главными темами обсуждения стали ситуация на Украине и предстоящий в конце июня нынешнего года саммит НАТО в Мадриде (Испания).

В ходе разговора Салливан подчеркнул непоколебимую приверженность США 5-й статье НАТО. Участники обсудили совместные усилия по укреплению коллективной обороны и безопасности в Европе силами североатлантического военного альянса.

Никаких других подробностей не приводится.

От Эстонии в разговоре участвовал директор по координации безопасности и гособороны Госканцелярии Индрек Сирп.