Пхеньян, , 12:30 — REGNUM Власти Северной Кореи отменили почти все коронавирусные ограничения в Пхеньяне. Об этом 2 июня сообщили в посольстве России в КНДР.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«30 мая практически все ограничения, введённые после 12 мая, когда было заявлено о проникновении в страну ковидного штамма «омикрон», власти отменили, даже в отношении рынков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Пхеньяне ситуация с заболеваемостью COVID-19 взята под контроль и не вызывает беспокойства властей КНДР. В столице республики возобновилась работа общественного транспорта, а на улицах заработали торговые точки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июня в КНДР за сутки было выявлено более 93 тыс. человек с симптомами неизвестной лихорадки.

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