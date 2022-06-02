Донецк, 2 июня, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Средства ПВО Донецкой Народной Республики перехватили украинские ракеты над Енакиево, обломки упали на город, ранив двух мирных жителей. Об этом 2 июня сообщили в штабе территориальной обороны республики.

Mil.ru ПВО

«Средства ПВО перехватили украинские ракеты, обломки рухнули в Енакиево. Пострадал целый ряд домостроений по ул. Краснодарской. Ранения получили двое гражданских — мужчина и женщина», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики обстреляли город Донецк.

Читайте также: ВСУ открыли огонь по Донецку