Волгоград, 2 июня, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Первая стыковка телескопического трапа с самолётом назначена на вечер 2 июня в аэропорту Волгограда.

Андрей Репин ИА REGNUM Телетрап — сложный механизм, требующий ювелирной точности в работе

Оборудование, прошедшее предварительное тестирование, опробуют на рейсе из Москвы. Всего для аэропорта изготовили два телетрапа — один будут использовать на внутренних линиях, второй на международных.

Стоимость телетрапов составила 160 млн рублей, сообщают «Новости Волгограда».