Донецк, 2 июня, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Енакиево Донецкой Народной Республики средства противовоздушной обороны сбили украинскую ракету. Об этом 2 июня сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Обломки ракеты упали в Енакиево, повреждены дома на улице Краснодарская. Получили ранения два мирных жителя — мужчина и женщина.

«Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности», — обратились к жителям республики в штабе.