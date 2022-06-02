* талибы — запрещённая в России организация

Айбак, Афганистан, 2 июня, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Абдул Халик Бай, узбекский старейшина в афганской провинции Саманган, 11 июня был арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Rusvesna.su Арест

Местные источники сообщили газете «8 Собх», что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ворвались в его дом и арестовали старейшину по обвинению в хранении оружия.

Согласно источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потребовали несколько единиц оружия в обмен на освобождение старейшины.

Также некто Усман, один из бывших начальников местной полиции, 31 мая был арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и подвергнут пыткам.