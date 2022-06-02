Воронеж, 2 июня, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на территории Воронежа и Воронежской области на 2–3 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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По данным Воронежского гидрометцентра, с 18:00 2 июня до 06:00 3 июня в регионе местами ожидается комплекс неблагоприятных метеоусловий — ливневые дожди, грозы, град, ветер усилится до 15-18 м/с.

Сейчас в Воронеже температура воздуха составляет +25 градусов при переменной облачности. 3 июня в областном центре прогнозируется до +29 градусов.