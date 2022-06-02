Киев, , 12:23 — REGNUM Нанесение ударов поставляемыми Вашингтоном киевскому режиму ракетами по российской территории не исключил депутат украинской Верховной рады Егор Чернев. Он заявил об этом 2 июня в эфире телеканала «Украина 24».

Рада Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы берем на себя определенные обязательства, но там как уж полетит ракета, никто не может гарантировать», — сказал он, говоря о намерении Вашингтона поставить Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS при условии, что они не будут использоваться для нанесения ударов по российской территории, что позднее подтвердил украинский лидер Владимир Зеленский.

Также Чернев назвал военные объекты на территории РФ, а также самолеты в воздушно пространстве нашей страны «легитимными целями для Украины», уточнив, что у киевского режима имеются «собственные вооружения, такие как гаубицы, САУ, «Точки-У», которые могут поражать такие цели».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что каким-либо обещаниям или гарантиям президента Украины Владимира Зеленского верить нельзя. Это показали, в частности, переговоры о гарантиях безопасности, которых в конце 2021 года потребовала Россия.