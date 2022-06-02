Москва, , 12:23 — REGNUM Известный российский певец Филипп Киркоров внесёт изменения в свой концертный номер на песню «Мария Магдалена» с «распятой» внутри креста актрисой, передают 2 июня РИА Новости.

Филипп Киркоров (сс) Okras

В номере «Мария Магдалена» концертах в Санкт-Петербурге и Москве на сцене появился огромный светящийся крест с «распятой» внутри актрисой. Исполняя песню, Киркоров ходил по этому кресту.

Этот концертный номер возмутил представителей православной и мусульманской общественности. После этого Киркоров заявил, что «в туре номер «Мария Магдалена» останется, но будет видоизменён, с другим решением».

Как сообщало ИА REGNUM, стало известно о том, что запланированный на 19 июня 2022 года концерт Филиппа Киркорова в Пятигорске не состоится.

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