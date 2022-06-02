Ставрополь, 2 июня 2022, 12:23 — REGNUM В Ставропольском крае открыли памятный знак в честь уроженца края капитана Максима Шикина. Весной 2022 года за героизм проявленный в ходе специальной военной операции на Украине он удостоен высокого звания Героя России. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

«Золотая Звезда» Героя России
«Золотая Звезда» Героя России
Mil.ru
«Ставрополье гордится своими героями — тружениками и защитниками разных поколений. Накануне список их славных имен пополнился. Звание Героя России присвоено нашему земляку Максиму Шикину, участнику специальной военной операции на Украине», — написал губернатор края Владимир Владимиров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Памятный знак установлен по инициативе регионального отделения Российского военно-исторического общества на здании лицея №10 в городе Ставрополе, где учился Герой России Максим Шикин. Право открыть его было предоставлено отцу и дочери героя. На стене школы памятный знак соседствует с мемориальными досками, открытыми в честь других известных выпускников школы — Героев Советского Союза Г. М. Рябушко, А. А. Турбина, А. Е. Короткова, А. И. Скокова.

Капитан Максим Шикин окончил Суворовское училище, проходил службу в десантных войсках. С 2019 служит в бригаде специального назначения.