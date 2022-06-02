Ставрополь, , 12:23 — REGNUM В Ставропольском крае открыли памятный знак в честь уроженца края капитана Максима Шикина. Весной 2022 года за героизм проявленный в ходе специальной военной операции на Украине он удостоен высокого звания Героя России. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

«Золотая Звезда» Героя России Mil.ru

«Ставрополье гордится своими героями — тружениками и защитниками разных поколений. Накануне список их славных имен пополнился. Звание Героя России присвоено нашему земляку Максиму Шикину, участнику специальной военной операции на Украине», — написал губернатор края Владимир Владимиров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Памятный знак установлен по инициативе регионального отделения Российского военно-исторического общества на здании лицея №10 в городе Ставрополе, где учился Герой России Максим Шикин. Право открыть его было предоставлено отцу и дочери героя. На стене школы памятный знак соседствует с мемориальными досками, открытыми в честь других известных выпускников школы — Героев Советского Союза Г. М. Рябушко, А. А. Турбина, А. Е. Короткова, А. И. Скокова.

Капитан Максим Шикин окончил Суворовское училище, проходил службу в десантных войсках. С 2019 служит в бригаде специального назначения.