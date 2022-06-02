Донецк, , 12:22 — REGNUM Попавший в плен член украинской теробороны рассказал, что попал в ряды бандформирований, отправившись в магазин. Видеозапись допроса опубликовала 2 июня Народная милиция ДНР.

МГБ ДНР Mgbdnr.ru

По словам пленного, по дороге в магазин ему встретился автобус, рядом с которым проверяли документы. Его посадили внутрь, отвезли к базе в одном из торговых центров, выдали форму и отправили служить. В одной из ситуаций, когда произошла неразбериха, он покинул расположение теробороны.

«Кто-то выстрелил случайно. Пока они собрались разбираться, я повернулся и домой ушёл», — рассказал он.

После этого к нему домой приехала группа задержания и доставила в комендатуру в Мариуполе.