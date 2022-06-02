Кемерово, , 12:21 — REGNUM В Кемеровской области 1 июня в родильных домах появились на свет 40 мальчиков и 37 девочек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Младенец Claire51700

«В рамках традиционной кузбасской акции «Родился ребёнок» эти семьи получат материальную помощь в размере 10 тысяч рублей и памятные медальоны «Рождённому на Земле Кузнецкой», — уточнили в областной администрации.

Больше всего детей родилось в Кемерове — 47 новорождённых и Новокузнецке — 22 ребёнка.

Напомним, что 1 июня 2021 года в Кузбассе родились 86 детей: 49 мальчиков и 37 девочек.