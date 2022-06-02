Самара, , 12:25 — REGNUM 15 участков дорог регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 162,2 км, по которым проходят школьные маршруты, намерены обновить в текущем году в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Ремонт улицы Громова City-yaroslavl.ru

Сообщается, что для повышения безопасности дорожного движения работы будут проводиться комплексно. Так, на дорогах установят 30 светофорных объектов, обустроят 13 пешеходных переходов, смонтируют около девяти тысяч погонных метров барьерных ограждений, 837 погонных метров пешеходных ограждений, 2,5 тысяч дорожных знаков, 12,5 тысяч погонных метров тротуаров, обновят 33 остановочных пункта.

Отмечается, что в Самаре в нормативное состояние намерены привести 11 улиц, протяжённостью порядка 23 км, которые ведут к образовательным учреждениям и детсадам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области в рамках реализации проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году намерены ввести 83 объекта дорожного строительства общей протяженностью 296,87 км.