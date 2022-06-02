Воронеж, , 12:20 — REGNUM Воронежский «Факел» подписал контракт с бывшим футболистом Александром Самедовым. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба клуба.

Александр Самедов Кирилл Венедиктов

Отмечается, что Самедов будет исполнять обязанности старшего селекционера клуба под руководством спортивного директора Кирилла Котова.

Ранее Самедов, который завершил игровую карьеру в 2019 году, был уволен с поста старшего селекционера московского «Локомотива» по молодёжному футболу. Он занимал эту должность с января 2021 года.

Напомним, по итогам сезона 2021/22 «Факел» занял второе место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и вышел в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

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