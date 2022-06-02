Сан-Сальвадор, , 12:18 — REGNUM Президент Сальвадора Найиб Букеле подтвердил суверенный характер своего правительства и отверг сомнения по поводу его усилий по осуществлению реальных перемен в стране. Об этом пишет Prensa Latina.

Найиб Букеле Presidencia.gob.sv

«Мы хотим иметь хорошие отношения с другими странами, мы хотим быть союзниками, друзьями, партнерами, но не колонией <…>. Наши двери широко открыты, мы просто не позволим им прийти и указывать нам, что делать», — сказал Букеле.

По его словам, сегодня страны, которые совершают политические нападки на латиноамериканское государство, «должны знать, что Сальвадор — суверенная страна».

Букеле также подчеркнул, что «ни оппозиция, ни международное лобби не могут отрицать, что за три года мы забрали власть у сильных мира сего и отдали ее сальвадорскому народу, как я и обещал».