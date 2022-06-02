Ульяновск, , 12:17 — REGNUM В Ульяновской области снизилось количество вновь госпитализированных в ковидные стационары и возросло число летальных исходов после заражения коронавирусом. Соответствующие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В услових коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации на 2 июня, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 203 014 случаев заражения коронавирусом, из них 1 июня заболел 31 человек, 31 мая подтверждено инфицирование у 30 жителей.

Вылечились от ковида в регионе ещё 53 пациента, в целом количество выздоровевших достигло 197 612 человек. Таким образом, доля победивших коронавирус составляет 97,34%.

Количество вновь госпитализированных в Ульяновской области снизилось: 31 мая попали в ковид-стационары 30 больных, 1 июня — 18 пациентов.

Что касается смертельных исходов, то от COVID-19 умерли 4699 жителей, из них 1 июня скончались трое больных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области на амбулаторном лечении находятся 289 пациентов с коронавирусом, в стационарах лечатся 287 человек.

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