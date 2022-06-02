Москва, 2 июня, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Борис Пайкин (ЛДПР) направил обращение руководителю Ростуризма Зарине Догузовой с предложением совместно с Министерством транспорта РФ и регионами выработать дополнительные механизмы по увеличению турпотока в Крым и Севастополь, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

Парламентарий обратил внимание на то, что в связи с ограничениями на авиаперелеты в Крым из Москвы ходит только четыре поезда, в то время как в Сочи — 14.

«В качестве альтернативы можно было бы использовать автобусное сообщение. Но сегодня из столицы сформировано только 18 автобусных маршрутов. И надо иметь в виду, что большинство из них не ежедневные, а с отправлением два-три раза в неделю», — отметил парламентарий.

Такой режим работы становится понятен, если обратить внимание на перевозчиков: из 18 маршрутов восемь осуществляется силами индивидуальных предпринимателей, указал он.

Аналогичная картина по трансферу из ближайших к Крыму транспортных узлов — Краснодара и Ростова-на-Дону: все автобусные маршруты — это частная инициатива, которая, в конечном счете, позволяет в какой-то мере спасти туристический сезон, указал Пайкин.

По его мнению, сложившаяся ситуация может серьезно ударить по экономике Крыма и Севастополя, оставить без доходов владельцев объектов размещения и гостевых домов.

В Крыму на конец мая 2022 года отели забронированы на 30−40%, что ниже стандартных показателей в два раза.

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