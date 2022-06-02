Луганск, 2 июня, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Освобождение Луганской Народной Республики идёт по плану, на освобождённых территориях уже созданы 13 администраций. Об этом глава ЛНР Леонид Пасечник заявил 2 июня в эфире телеканала «Россия-24».

Glava-lnr.info Глава ЛНР Леонид Пасечник

По его словам, силы ЛНР пока не контролируют только Северодонецк и Лисичанск. Военная спецоперация на территории республики идёт по плану, почти все населённые пункты — под контролем её сил.

«Нами на освобождённых территориях уже созданы 13 администраций, включая администрации города Кременной, Рубежное и Попасной», — сказал Пасечник.

Он добавил, что на освобожденных территориях около 80% пенсионеров получают выплаты.

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