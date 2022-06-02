* талибов — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, , 12:14 — REGNUM В Афганистане разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Герате раздала школьным учителям форму для предоставления подробной личной информации. Из копии документа, которая попала в Afghanistan International, видно содержание информации, к которой талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотят получить доступ.

Афганистан

Хотя распространяемая форма носит название «Личная информация», в ней, помимо обычных вопросов, таких как имя, отчество, основное место жительства, номер телефона, содержатся также вопросы о родственниках государственных служащих.

Также в форме есть вопросы о религиозном образовании, полученном в стране или за рубежом, послужном списке как джихадиста, послужном списке в государственных учреждениях в стране и за рубежом, судимостях и, в случае наличия такового, о продолжительности тюремного заключения.

Также государственных служащих просят предоставить информацию о родственниках, таких как братья, дяди, двоюродные братья, зятья.

Госслужащих предупреждают, что если информация, содержащаяся в этой форме, не соответствует действительности, они будут привлечены к ответственности.