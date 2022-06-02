В Москве с COVID-19 госпитализированы 149 человек
Москва, 2 июня, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Москвы доставлены 149 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 2 июня в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
Yanao.ru
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Днём ранее с этим заболеванием в столичные организации здравоохранения были госпитализированы 126 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Москвы 271 человек выздоровел после COVID-19.