Париж, 2 июня, 2022, 12:40 — ИА Регнум. За последние месяцы во Франции более 300 человек сообщили о том, что в ночных клубах или на концертах их ни с того ни с сего укололи иглами, сообщает 2 июня Associated Press. Врачи и многочисленные правоохранители занимаются этими случаями, но никто не знает, кто и зачем это делает, и были ли жертвам введены наркотики или вообще какие-либо вещества.

.alicdn.com Шприцы

Владельцы клубов и полиция пытаются привлечь внимание общественности, а один рэпер даже прервал свое недавнее выступление, чтобы предупредить зрителей концерта о риске внезапных нападений с уколами.

Это касается не только Франции: британские власти изучают случаи уколов шприцами в ночных клубах, полиция Бельгии и Нидерландов также расследует отдельные подобные происшествия.

Жители Парижа, Тулузы, Нанта, Нанси, Ренна и других городов Франции сообщают, что их укололи без их ведома или разрешения. У пострадавших, в основном женщин, остаются видимые следы уколов, часто синяки, и они сообщают о таких симптомах, как сонливость.

Национальное полицейское агентство Франции сообщает, что 302 человека подали официальные жалобы на такие уколы. В разных регионах ведется несколько полицейских расследований, но ни один подозреваемый пока не арестован, ни одна игла не найдена, а мотив остается неясным.