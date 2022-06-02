Кишинёв, 2 июня, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Большинство депутатов парламента Молдавии в ходе заседания 2 июня проголосовали за то, чтобы принять отставку главы Службы информации и безопасности (СИБ) Александра Есауленко. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Сообщается, что увольнение главы СИБ поддержал практически необходимый минимум депутатов: «за» было 52 голоса из 101.

Есауленко подал прошение об отставке 30 мая. Причиной он назвал переход на другую работу. Есауленко заступил на эту должность в июне 2019 года и ему полагалось занимать её в течение пяти лет.

Напомним, ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что обыски у него в доме проходили при участии спецназа СИБ. На этом основании политик обвинил действующего президента страны Майю Санду в причастности к его уголовному преследованию так как ведомство подчиняется напрямую главе государства.