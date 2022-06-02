Иркутск, , 12:12 — REGNUM Иркутская область получит субсидию на закупку новых контейнеров для раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов в 2022 году, сообщает 2 июня телеграм-канал правительства региона.

Раздельный сбор мусора Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Конкурс был объявлен Минприроды России в мае 2022 года. Всего заявки одобрены 43 субъектам страны.

«В прошлом году мы вошли в число 46 субъектов России, которым была оказана государственная поддержка из федерального бюджета. Для десяти муниципальных образований Приангарья приобрели 963 контейнера. В 2022 году работа будет продолжена. Предварительная потребность региона в контейнерах раздельного сбора ТКО на этот год составляет около двух тысяч штук», — пояснила министр природных ресурсов и экологии Приангарья Светлана Трофимова.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2021 года в ходе заседания правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал, которое провела вице-премьер Виктория Абрамченко, было сказано, что в 2022 году должна быть завершена инвентаризация свалок и впоследствии начата незамедлительная ликвидация таких объектов. А с учетом режима охраны центральной экологической зоны Байкала, строительство полигонов ТКО должно осуществляться только за ее пределами.

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