Ярославль, 2 июня 2022, 12:12 — REGNUM Исполняющим обязанности мэра Ярославля с 6 июня станет Александр Черневский. Об этом мэрия города сообщила на своей странице в сети «ВКонтакте».
Ранее планировалось, что и. о. мэра на время отпуска будет другой заместитель — Вячеслав Гаврилов. Это предполагает существующий порядок замещения отсутствующего руководителя города. Изменён ли это порядок, в мэрии не уточнили.
Интересен и формат представления и. о. мэра. Власти дали биографическую справку на Александра Черневского. Обычно так происходит при назначении нового руководителя, а не в тогда, когда он временно подменяет ушедшего в отпуск начальника:
Все это даёт основания полагать, что Илья Мотовилов может не вернуться из отпуска. Так или иначе, но выборы нового главы города депутатами муниципалитета состоятся лишь в октябре–ноябре. До этой даты не исключены любые кадровые перестановки.
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