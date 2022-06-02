Ярославль, 2 июня, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности мэра Ярославля с 6 июня станет Александр Черневский. Об этом мэрия города сообщила на своей странице в сети «ВКонтакте».

мэрия Ярославля Александр Черневский

«Ранее обязанности мэра Ярославля исполнял заместитель мэра по вопросам социально-экономического развития города Илья Мотовилов. С понедельника Илья Владимирович уходит в отпуск», — сообщили в мэрии.

Ранее планировалось, что и. о. мэра на время отпуска будет другой заместитель — Вячеслав Гаврилов. Это предполагает существующий порядок замещения отсутствующего руководителя города. Изменён ли это порядок, в мэрии не уточнили.

Интересен и формат представления и. о. мэра. Власти дали биографическую справку на Александра Черневского. Обычно так происходит при назначении нового руководителя, а не в тогда, когда он временно подменяет ушедшего в отпуск начальника:

«В 2002 году Александр Александрович окончил МГУ ПС. Трудовую деятельность начал в 2005 году ведущим специалистом в ОАО «Новое кольцо Москвы». С 2006 работал на руководящих должностях в различных организациях Москвы. С 2018 года работает в Ярославле. Замещал должности заместителя директора и первого заместителя директора Департамента строительства Ярославской области. В марте 2021 года Александр Черневский перешел на работу в мэрию Ярославля с поста первого заместителя директора Департамента строительства Ярославской области», — говорится в сообщении мэрии.

Все это даёт основания полагать, что Илья Мотовилов может не вернуться из отпуска. Так или иначе, но выборы нового главы города депутатами муниципалитета состоятся лишь в октябре–ноябре. До этой даты не исключены любые кадровые перестановки.