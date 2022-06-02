Казань, 2 июня, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Татарии за последние сутки подтвердили 116 случаев заражения коронавирусом, накануне заболел 121 человек. В стационары с ковидом доставили за минувший день 66 пациентов, сообщает 2 июня общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в регионе зарегистрировано 150 312 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 145 665 пациентов, скончались 1995 человек. За сутки выписали 88 пациентов, умерших нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, пока масочный режим действует на федеральном уровне, в Татарии не планируют его отменять.

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