Москва, 2 июня, 2022, 12:09 — ИА Регнум. С начала мая приток на Украину иностранных наёмников для участия в боевых действиях против российских вооруженных сил фактически иссяк, заявил 2 июня официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«По имеющимся в нашем распоряжении данным, на сегодняшний день общая численность иностранных наемников на Украине сократилась практически в два раза с 6,6 до 3,5 тысяч человек. При этом число наёмников в боевых подразделениях ВСУ и Нацгвардии на Донбассе сократилось на порядки», — сказал он на брифинге.

Конашенков добавил, что сотни иностранных наёмников на Украине были уничтожены российским высокоточным оружием большой дальности вскоре после прибытия ещё в местах прохождения ими доподготовки и слаживания тактических подразделений.

«Но большая часть наёмников уничтожена в зоне боевых действий вследствие низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта», — уточнил он.

Командиры подразделений ВСУ и Нацгвардии, в состав которых попадали наёмники, стремясь снизить потери своих военнослужащих, не жалеют иностранцев. Захваченные в плен наёмники рассказывают на допросах, что ими жертвуют в первую очередь. Вследствие замалчивания потерь киевским режимом и отсутствия останков, родственники наёмников в странах проживания об их гибели просто не знают, подчеркнул Конашенков.

«Столкнувшись с реальной боевой обстановкой и большими потерями среди военнослужащих ВСУ, Нацгвардиии и иностранцев, значительное число наёмников предпочитает поскорее покинуть территорию Украины, но киевский режим всячески препятствует их выезду за рубеж», — сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Он напомнил, что в соответствии с международным гуманитарным правом наёмники не являются комбатантами, и лучшее, что их ожидает, — уголовная ответственность. Экстренные попытки киевского режима гарантировать наёмникам правовую защиту, включая их в списочный состав воинских подразделений ВСУ или Нацгвардии или выдавая им свежие паспорта граждан Украины, никого из них не спасут, заключил Конашенков.