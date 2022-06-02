Минобороны РФ: приток на Украину иностранных наемников иссяк
Москва, 2 июня, 2022, 12:09 — ИА Регнум. С начала мая приток на Украину иностранных наёмников для участия в боевых действиях против российских вооруженных сил фактически иссяк, заявил 2 июня официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
Конашенков добавил, что сотни иностранных наёмников на Украине были уничтожены российским высокоточным оружием большой дальности вскоре после прибытия ещё в местах прохождения ими доподготовки и слаживания тактических подразделений.
Командиры подразделений ВСУ и Нацгвардии, в состав которых попадали наёмники, стремясь снизить потери своих военнослужащих, не жалеют иностранцев. Захваченные в плен наёмники рассказывают на допросах, что ими жертвуют в первую очередь. Вследствие замалчивания потерь киевским режимом и отсутствия останков, родственники наёмников в странах проживания об их гибели просто не знают, подчеркнул Конашенков.
Он напомнил, что в соответствии с международным гуманитарным правом наёмники не являются комбатантами, и лучшее, что их ожидает, — уголовная ответственность. Экстренные попытки киевского режима гарантировать наёмникам правовую защиту, включая их в списочный состав воинских подразделений ВСУ или Нацгвардии или выдавая им свежие паспорта граждан Украины, никого из них не спасут, заключил Конашенков.