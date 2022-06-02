Донецк, 2 июня, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Города Донецк и Макеевка попали под обстрел украинских войск. Об этом 2 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В представительстве рассказали, что в 10:30 была зафиксирована атака с позиций в Авдеевке. ВСУ использовали ствольную артиллерию, выпустив пять снарядов калибра 155 мм.

С позиций в Красногоровке открыли огонь по Петровскому району Донецка, выпустив пять снарядов калибра 122 мм.