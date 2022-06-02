Москва, , 12:06 — REGNUM Ездить на работу на велосипеде хотели бы 28% жителей Москвы и 35% жителей Санкт-Петербурга. Уже добираются до рабочего места таким способом 2% и 4% соответственно

Чиновники на велосипедах Пресс-служба горадминистрации Салехарда

Не хотели бы ездить на работу на велосипеде 58% москвичей и 50% петербуржцев. Основные причины — большое расстояние от дома до офиса, необходимость переодеваться и принимать душ перед началом работы, загрязнение воздуха около автодорог.

На самокате или электросамокате добираться до работы хотели бы 24% москвичей и 21% петербуржцев. Уже ездят к месту работы на этом виде транспорта по 3% жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Отказываются от самокатов 65% и 70% работающих граждан соответственно.

Опрос проведён 17 — 30 мая 2022 года. Опрошены по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга старше 18 лет.

ИА REGNUM сообщало ранее, больше половины жителей России (56%) заявили, что в том месте, где они живут, нет условий для езды на велосипеде.

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