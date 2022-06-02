Иркутск, , 12:06 — REGNUM По предварительным итогам Всероссийской переписи населения, в Иркутской области проживает 2 миллиона 370 тысяч человек. Как сообщает 2 июня телеграм-канал правительства региона, если во всех регионах СФО доля городских жителей с 2010 года возросла, а сельских снизилась, то в Иркутской области, напротив, увеличилось количество селян — с 20,4% до 22,4%.

Село Наталья Диева © ИА REGNUM

«Такому росту способствовали высокая рождаемость в сельской местности, а также административно-территориальные преобразования, когда поселок городского типа, меняя статус, становился сельским населенным пунктом. С 2010 года в рамках таких преобразований сельскими жителями стали более 30 тысяч человек, в том числе население двух райцентров — Балаганска и Усть-Уды», — пояснили в Иркутскстате.

По числу жителей Приангарье по-прежнему занимает четвертое место в Сибирском федеральном округе.

Как сообщало ИА, на начало 2021 года в области проживали 1276,8 тыс. женщин (53,8% населения региона). Из них 79,1% — это горожане, сельчанок — 20,9%.

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