Рыбинск, Ярославская область, 2 июня, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области издательство «Медиарост» выпустило несколько новых книг, посвящённых региону. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

http://rybinsk.ru/afisha/24463-knizhnye-novinki-ot-izdatelstva-mediarost Новинки рыбинского издательства

Серия «Библиотека Ярославской семьи» пополнилась тремя томами — о ярославском дворянстве, духовенстве и купечестве. Они называются «История долга», «История служения» и «История созидания».

«Эти люди не относятся к тем, которых мы называем великими земляками, но их роль очень велика именно для Ярославской области. Их знают специалисты, краеведы, но их имена не известны широкой аудитории. Но все они знаковые, ключевые для Ярославской области», — рассказал директор издательства «Медиарост» Виталий Горошников.

Другая новинка — «Памятники ярославской архитектуры». Она рассказывает о наиболее значительных памятниках региона.

«От Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском до памятников советского периода в стиле конструктивизма. Часть материалов посвящена памятникам Рыбинска — Хлебной бирже, усадьбе Наумовых, кинотеатру «Центральный». Порядка 20 авторов — архитекторов, сотрудников музеев, архивов — работали над составлением книги, главным партнером издания выступил Московский институт искусствознания», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, переиздана книга об Отечественной войне 1812 года, которая впервые вышла 10 лет назад. В ближайшие дни новинки будут представлены в Москве на книжном фестивале «Красная площадь».