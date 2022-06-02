Сан-Сальвадор, 2 июня, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил об успехах в борьбе с бандами в стране и призвал граждан поддержать эту борьбу. Об этом пишет Prensa Latina.

(сс) U.S. Department of State Найиб Букеле

«Мы крайне уверены в победе в войне с бандами, и если мы сможем этого добиться, мы сможем добиться всего, что поставим перед собой», — заявил Букеле в послании к нации.

Глава государства отметил результаты реализации плана безопасности «Территориальный контроль» и режима чрезвычайного положения, действующего с марта, в результате которого более 36 000 предполагаемых членов банд оказались в тюрьме.