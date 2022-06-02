Москва, 2 июня, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Российская авиация уничтожила два склада боеприпасов и топлива украинских войск на территории Донецкой Народной Республики, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 2 июня на брифинге.

Алексей Суконкин ИА REGNUM Выставка боевой техники: зенитно-ракетный комплекс «Оса-АКМ»

Он рассказал, что оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация поразила 15 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники за минувшие сутки. Уничтожены склады боеприпасов и топлива возле села Долина и города Славянска в ДНР.

Конашенков уточнил, что всего ударами авиации уничтожено до 240 украинских националистов, 39 единиц вооружения и военной техники. Это зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», десять танков и боевых машин пехоты, три установки реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», семь артиллерийских орудий и миномётов, а также 17 специальных автомобилей.

Читайте также: Российская авиация поразила пункты управления украинских нацистских формирований