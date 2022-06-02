Тирасполь, , 12:04 — REGNUM Кишинёв завёл в тупик переговоры по урегулированию молдавско-приднестровского конфликта. Об этом 2 июня заявил глава МИД Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев на телеканале «Россия 24».

Приднестровью жить! Иван Шилов © ИА REGNUM

«Молдова действительно не знает, что делать в отношениях с Приднестровьем. Она действительно хочет максимально интегрироваться с Румынией. И, судя по всему, у нас появляется новая объективная реальность, которая говорит о том, что необходимо признать де-юре то, что и так де-факто уже существует, а именно независимость Приднестровья», — сказал Игнатьев.

Он отметил, что за 30 лет молдавская сторона не сделала ни одного шага для того, чтобы разрешить конфликт мирным путём. В последнее время переговоры деградировали вовсе, а взятые Кишинёвом обязательства не выполняются. По мнению Игнатьева, механизм диалога между республиками почти разрушен.

Стоит отметить, президент Молдавии Майя Санду в мае подтвердила намерение Кишинёва «интегрировать» Приднестровье. Она сказала, что это планируется сделать «мирным путём», но потребовала вывода из региона российских миротворцев.

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