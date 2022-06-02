Чебоксары, 2 июня, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В Чувашии снизилось суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом и увеличилось количество новых летальных исходов от COVID-19. Это следует из обновлённых данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По сведениям на 2 июня, всего в Чувашии лабораторно подтверждён 80 081 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 31 мая выявлено 50 носителей инфекции, 1 июня — 40.

Количество вылечившихся от ковида достигло 74 839 человек, из них 1 июня выписаны 80 пациентов. Доля выздоровевших составляет 93,45%.

Что касается госпитализаций, то третьи сутки подряд их число снижается: 1 июня направлены в ковидные больницы 30 пациентов, 31 мая попали в госпитали 52 больных, 30 мая начали лечить в стационарах ещё 58 человек.

Количество жертв пандемии продолжает расти: 1 июня скончались из-за ковида два человека, всего умерли 4640 пациентов с коронавирусом.