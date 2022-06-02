Пенза, 2 июня, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Пензенской области выписали после COVID-19 за сутки 36 пациентов. С начала пандемии выздоровели 180 528 человек, публикует данные по состоянию на 2 июня общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего по области зарегистрировано 186 902 случая заражения коронавирусом, в том числе 43 — за сутки.

От последствий заражения коронавирусом скончались 5907 человек, за сутки умерли трое инфицированных.

В стационары области 1 июня госпитализировали 20 ковид-пациентов.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области смягчили антиковидные ограничения. Масочный режим в регионе с 31 мая носит рекомендательный характер.

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