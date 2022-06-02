Москва, 2 июня, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве снизилась незначительно. Об этом свидетельствует опубликованная 2 июня статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 353 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 14 случаев меньше аналогичного показателя 1 июня. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 367 человек, а днём ранее — у 190 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 4 262 новых случая заражения коронавирусом.