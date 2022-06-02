Санкт-Петербург, 2 июня, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Санкт‑Петербурга одобрил предоставление займов семи промышленным предприятиям города на запуск и развитие производственных мощностей, сообщили 2 июня в Смольном. В зависимости от конкретных условий, процентная ставка по кредитам составляет от 1% до 5% годовых.

stevepb Займ

Самую крупную сумму — 58,2 млн рублей на срок до 5 лет — получит АО «Активный Компонент» для погашения кредита на оборудование, приобретенное в рамках реализации программы создания нового производства фармацевтических субстанций, необходимых для производства лекарственных препаратов.

По 50 млн рублей на 5 лет получат АО «Металкомп» — на приобретение станков в рамках программы увеличения производственных мощностей по изготовлению фильтровального оборудования, а также АО «Завод «Знамя труда» — на покупку дорогостоящих комплектующих изделий, необходимых в производстве трубопроводной арматуры.

Для АО «Армалит» одобрен заем в размере 42 млн рублей для приобретения программного обеспечения для автоматизированной системы мониторинга загрузки и диагностики оборудования.

Самый «скромный» объем поддержки — 7, 28 млн рублей — у ООО «ДИПОЛЬ-Производство», на приобретение станков в рамках программы увеличения производственных мощностей.

«Город помогает созданию и развитию новых производств, поддерживает льготным финансированием предприятия, стремящиеся к приобретению нового и модернизации имеющегося оборудования. Несмотря на санкции, наша промышленность показывает высокую устойчивость. Тем не менее, мы принимаем все меры по ее дополнительной поддержке в этот период», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Всего наблюдательный совет Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга одобрил выделение займов на общую сумму 5,016 млрд рублей.