Иркутск, 2 июня, 2022, 12:00 — ИА Регнум. На утро 2 июня в Иркутской области действующих лесных пожаров нет, сообщает телеграм-канал правительства региона. Полностью локализовано два пожара на площади 10 880 га, ликвидировано за минувшие сутки три пожара на площади 1402,5 га.

Сайт Иркутской области Лесной пожар в Приангарье

В тушении всех лесных пожаров было задействовано 450 человек: 374 пожарных-десантников, 13 сотрудников лесопожарных формирований, 63 работника арендаторов лесных участков, а также 40 единиц наземной техники.

В авиамониторинге — один самолёт Ан-2 и два легкомоторных. Вертолёт Ми-8 был задействован в тушении пожаров.

Самолет-амфибия Бе-200 МЧС России работал на тушении пожара в Усть-Илимском районе, сделал 14 сбросов воды общим объёмом 126 тонн, обработал 3000 метров кромки огня.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 1 июня в Иркутской области действовал всего один лесной пожар на площади 1730 га (Усть-Илимский район).

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