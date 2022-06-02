Вашингтон, , 11:59 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена намерена договориться с Испанией и Канадой о перемещении в нее беженцев из Западного полушария, об этом со ссылкой на документы 1 июня Axios.

Миграция

В издании отметили, что подобное развитие событий, наряду с подобными обязательствами Канады — может дать политическую поддержку президенту Байдену, администрация которого продолжает бороться с неуправляемым потоком просителей убежища на южной границе. Документы показывают, что Канада планирует значительно расширить свои обязательства по приему беженцев в регионе и объявить о новых усилиях по набору гаитян для работы в стране.

Это первые подробности основных результатов, связанных с саммитом в Лос-Анджелесе, который был омрачен угрозами бойкота из-за сообщений о том, что администрация исключит авторитарных лидеров Кубы, Венесуэлы и Никарагуа.

Ожидается также, что Испания согласится удвоить или утроить количество временных работников из Центральной Америки, которые в настоящее время принимаются в рамках программы миграции на основе занятости.

Новости о запланированном обязательстве появились сразу после переговоров в Мадриде, организованных испанско-американской Рабочей группой по Центральной Америке, которая впервые собралась на прошлой неделе.

Посольство Испании в США на момент публикации не предоставило комментариев. Белый дом отказался от комментариев.