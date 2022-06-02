Рига, 2 июня, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Памятник легионерам батальона «Ваффен СС» из Латвии был снесен самоуправлением коммуны Зедельгем в Бельгии, несмотря на протесты латвийской стороны. Об этом 2 июня сообщает музей оккупации Латвии.

Снос

В сообщении отмечается, что латвийский музей «с возмущением и разочарованием» относится к письму самоуправления коммуны Зедельгем от 30 мая о намеченном демонтаже памятника латышским легионерам «Ваффен СС».

«Следуя своему намерению, самоуправление Зедельгема 31 мая демонтировало памятник и переместило в хранилище. Это было сделано без согласования с автором памятника Кристапсом Гулбисом и партнерами самоуправления в Латвии — музеем оккупации Латвии и ее обществом», — говорится в сообщении.

Также указывается, что снос был произведен, невзирая на протест, который выразил в своем письме мэру Зедельгема глава правления музея оккупации Латвии.

«В ближайшее время музей оккупации Латвии примет решение о дальнейших действиях в связи с демонтажем памятника», — добавляется в сообщении.

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