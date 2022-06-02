Симферополь, , 11:56 — REGNUM Парковки отелей на территории Республики Крым будут бесплатными для путешественников. О специальной акции для автопутешественников сообщили 2 июня в пресс-службе министерства туризма и курортов региона.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«С 1 июня отели Крыма предлагают для своих гостей-автотуристов бесплатные парковки на территории размещения. А в крымских городах увеличивается количество парковочных пространств», — уточнили в министерстве.

Участниками акции стали отели в Симферополе, Евпатории, Алуште, Судаке, Феодосии, Керчи и других курортных городах. Как уточнили в минкурортов, бесплатная парковка на территории отелей будет доступна автотуристам на весь запланированный срок их пребывания.

Также в ряде крымских отелях предлагают и другие акции для гостей, которые приехали на полуостров на автомобиле. В их числе — проживание за полцены, кешбэк за преодоленные километры и размещение в подарок.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля авиасообщение с Крымом ограничено. Для того, чтобы сохранить турпоток, в разы увеличены объёмы железнодорожного сообщения с Крымом, увеличивается число автобусных маршрутов. В курортный сезон в регионе ожидают приезда около 6 млн туристов.