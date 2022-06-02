Саратов, , 11:56 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 2 июня количество заражений коронавирусом составляет 252 654 случая, за сутки подтвердили еще 96 тестов. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Выздоровели с начала пандемии 245 597 человек, из них 124 — за сутки.

В ковид-госпитали за прошедший день доставили 28 пациентов. По данным облминздрава, на стационарном лечении находится 351 пациент, на амбулаторном — 832.

Скончались от последствий заражения коронавирусом 5969 человек, за сутки умер один инфицированный.

ИА REGNUM ранее сообщало, общее число выявленных в мире с 23 по 29 мая случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 достигло 3 383 774.

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