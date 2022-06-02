Минусинск, Красноярский край, , 11:56 — REGNUM Суд избрал жительнице города Минусинска, против которой возбуждены уголовные дела об истязании ребёнка, меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 июня в прокуратуре Красноярского края.

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Расследование указанных уголовных дел контролирует прокуратура. Подозреваемая — мать двоих маленьких детей.

По версии следствия, женщина, «находясь в эмоционально неустойчивом состоянии», с 1 по 15 мая била рукой по телу своего полуторогодовалого ребёнка. Издевательства она снимала на камеру мобильного телефона. Видеозапись она отправила отцу малыша. Уточняется, что горожанка испытывала к мужчине личную неприязнь.

Женщине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 30 июля 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по имеющейся информации, ребёнок, которого истязала мать, является инвалидом.

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