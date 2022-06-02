* запрещённая в России организация

Москва, , 12:02 — REGNUM Более 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ поражены российскими высокоточными ракетами за минувшие сутки. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 2 июня на брифинге.

Игорь Конашенков Mil.ru

Он уточнил, что 21 район сосредоточения украинской живой силы и военной техники поражён в результате действий российской авиации. Цели уничтожены высокоточными ракетами.

В их числе — пункты управления украинских нацистских формирований «Кракен» и «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Харькова, добавил Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее в результате ударов российской авиации было уничтожено более 140 националистов.

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