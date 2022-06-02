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Российская авиация поразила пункты управления «Кракена» и «Азова»*
*запрещённая в России организация
Москва,
2 июня 2022, 12:02 — REGNUM Более 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ поражены российскими высокоточными ракетами за минувшие сутки. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 2 июня на брифинге.
Он уточнил, что 21 район сосредоточения украинской живой силы и военной техники поражён в результате действий российской авиации. Цели уничтожены высокоточными ракетами.
В их числе — пункты управления украинских нацистских формирований «Кракен» и «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Харькова, добавил Конашенков.
Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее в результате ударов российской авиации было уничтожено более 140 националистов.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.