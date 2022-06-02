Москва, 2 июня, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Одномоментность появления оспы обезьян в разных точках мира на фоне информации о деятельности американских биолабораторий вызывает много вопросов, заявила сопредседатель комиссии по парламентскому расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Ирина Яровая («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Ирина Яровая

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«Что касается проблемы, с которой сегодня столкнулся мир, а это именно проблема, которая связана с единомоментным появление экзотических заболеваний в разных регионах мира. На себя обращает внимание следующие факты. Первое, то, что это единовременное появление в разных странах оспы. В данном случае это разновидность оспы обезьян. Единовременное появление в разных регионах мира гепатита, которым заболевают дети. И который сразу имеет очень серьезные последствия, требующие, в том числе, пересадки печени», — цитирует Яровую пресс-служба Госдумы.

Парламентариев также в совокупности общих фактов настораживает тот момент, что на Мюнхенской конференции по безопасности 2021 года вместе с организацией Инициатива по сокращению ядерной угрозы проводили симуляцию вспышки обезьяньей оспы.

«Спрогнозировал ее на текущий май, что, конечно, организаторы этих игр сейчас называют не более чем совпадением. Но вы знаете, цепочка совпадений весьма странная», — сказала она в ходе заседания рабочей группы по вопросам медико-биологического анализа парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий.

«И в этой цепочке совпадений отправной точкой является большой интерес Соединенных Штатов к оспе. Наша страна не единожды предлагала отказаться от тех музейных штаммов, которые хранятся в США и в России, потому что мы приложили не мало усилий к тому, чтобы победить оспу, и считали ее побежденной еще 40 лет назад», — отметила парламентарий.

«И та активная форма появления заболевания обезьяньей оспы на фоне того, что мы нашли информацию 2018 года, когда канадские ученые опубликовали исследование, в котором были даны подробные инструкции не для чего бы то ни было, а для создания нового вируса лошадиной оспы, и финансировал этот проект фармацевтический концерн Тоnix», — продолжила Яровая.

По ее убеждению, все эти разрозненные тревожные информационные поводы должны получить объективную взвешенную оценку специалистов.

«Наша задача в данном случае — разобраться в этой ситуации, в том числе, в соотнесении с тем интересом к оспе, который мы наблюдаем на основании документов, которые получены с территории Украины. Интерес, еще раз подчеркну, к наиболее опасным патогенам и вирусам у министерства обороны США прослеживается. И вот этот настойчивый интерес в совокупности с современными данными требует дополнительной серьезной оценки», — уточнила она.

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Она также напомнила, что 6 июня в заседании парламентской комиссии примет участие глава Минздрава Михаил Мурашко.

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