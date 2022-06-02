Гватемала, , 11:55 — REGNUM Власти Гватемалы и Доминиканской Республики подписали соглашение о воздушном сообщении с целью укрепления авиасообщения между двумя странами. Об этом пишет Prensa Latina.

Алехандро Джамматтеи (сс) Presidencia de Guatemala

На официальной церемонии присутствовали президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи, глава Генерального директората гражданской авиации Франсис Аргета и президент Совета гражданской авиации Доминиканской Республики Хосе Эрнесто Марте.

В своей речи Джамматтеи подтвердил, что в этот день осуществилась одна из его мечт, которую он вынашивал еще во время предвыборной кампании, — объединить обе страны с помощью открытого неба.

По словам Джамматтеи, воздушное и морское сообщение позволит продвигать устойчивый туризм и экономическое развитие в обоих направлениях.

Оба государства будут пользоваться правами на коммерческое воздушное сообщение для пассажиров и грузов, без ограничения количества авиакомпаний.