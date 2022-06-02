Гватемала и Доминикана усилят авиасообщение между странами
Гватемала, 2 июня, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Власти Гватемалы и Доминиканской Республики подписали соглашение о воздушном сообщении с целью укрепления авиасообщения между двумя странами. Об этом пишет Prensa Latina.
На официальной церемонии присутствовали президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи, глава Генерального директората гражданской авиации Франсис Аргета и президент Совета гражданской авиации Доминиканской Республики Хосе Эрнесто Марте.
В своей речи Джамматтеи подтвердил, что в этот день осуществилась одна из его мечт, которую он вынашивал еще во время предвыборной кампании, — объединить обе страны с помощью открытого неба.
По словам Джамматтеи, воздушное и морское сообщение позволит продвигать устойчивый туризм и экономическое развитие в обоих направлениях.
Оба государства будут пользоваться правами на коммерческое воздушное сообщение для пассажиров и грузов, без ограничения количества авиакомпаний.