Донецк, 2 июня, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Петровского района Донецка. Об этом 2 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 10:20 с позиций в Красногоровке был открыт огонь по Петровскому району Донецка. Выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики обстреляли Ясиноватую и Макеевку.